Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:57
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu toplantının ana hatlarını Suriye’nin yeniden inşası, Suriye’deki mevcut hükümet kurma süreci, ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele oluşturdu.

Fidan ve Şeybani arasında yapılan görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Dağ Keçisi Avına Dev Ceza: 1 Milyon 961 Bin Lira
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Hamas-İsrail Esir Takasını Takip Eden Ahmed Bergusi Serbest Bırakıldı
4
İstanbul'da Sağanak Yağış ve Yoğun Trafik Sorunu
5
Iğdır'da Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Aydın'da Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuruna Tören Düzenlendi
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kahtalı Mıçe İçin Taziye Mesajı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor