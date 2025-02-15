Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu toplantının ana hatlarını Suriye’nin yeniden inşası, Suriye’deki mevcut hükümet kurma süreci, ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele oluşturdu.

Fidan ve Şeybani arasında yapılan görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması açısından büyük önem taşıyor.