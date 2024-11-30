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Dışişleri Bakanı Fidan, TRT World Forum 2024'te Nükleer Tehlikeye Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2024'te silahlanmanın getirdiği tehlikelere dikkat çekti, nükleer savaş riskini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:06
Dışişleri Bakanı Fidan, TRT World Forum 2024'te Nükleer Tehlikeye Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Fidan, TRT World Forum 2024'te Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgesinde yaşanan silahlanma artışının tehlikelerine dikkat çekti. Çarşamba günü düzenlenen TRT World Forum 2024'te "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" konulu oturumda konuşan Fidan, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir" ifadelerini kullandı.

Jeopolitik Zorluklar ve Kutuplaşma

Fidan, uluslararası sistemin, politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, kritik bir jeopolitik dönemden geçildiğini vurguladı. Giderek derinleşen bir kutuplaşmanın yaşandığını belirten Bakan Fidan, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor" şeklinde konuştu.

Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki artan silahlanmaya dikkat çeken Fidan, bu sürecin dünya güvenliğini tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Tekno Politikaların Etkisi

Fidan, ayrıca tekno politikaların uluslararası dengeyi de etkilediğini ifade ederek, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin tehdit algısını artırdığını kaydetti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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