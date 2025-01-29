Dışişleri Bakanı Fidan, Üçlü Mekanizma Toplantısında Ekonomik Güzergahtan Bahsetti

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nda önemli ifadelerde bulundu. Fidan, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır" dedi.

Toplantının Önemi

Fidan, Türkiye'nin bu olağanüstü toplantıya ev sahipliği yaptığını belirterek, üç ülkeden dokuz bakanın katıldığını söyledi. Bu toplantıda, bölgede ve Türk dünyasında gerçekleştirilmesi planlanan ortak projelerin ele alındığını vurguladı.

Ticaret ve Tedarik Zinciri

Bakan, dünya ticaretinin büyük kısmının Asya ile Avrupa arasında gerçekleştiğini hatırlatarak, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tedarik zincirlerinde kırılmalara neden olduğunu vurguladı. Fidan, bu bağlamda, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın söz konusu güzergahın merkezinde yer aldığını kaydetti.

Ankara Bildirisi ve Gelecek Adımlar

Toplantının sonunda Ankara Bildirisi imzalandığını açıklayan Fidan, ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımları kayda geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, altyapı projelerine hız verilmesi ve öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kalındığını ifade etti.

Jeopolitik Sorunlar ve Türk Dünyası

Fidan, enerji krizi, düzensiz göç baskısı, terör ve aşırıcılıkla mücadelede Türk dünyası içerisindeki dayanışma ihtiyacının giderek artığını vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) bu konudaki rolünün önemine dikkat çekerek, binanın içinde gelecekte yapılacak zirveler hakkında bilgi verdi.

Küresel Sorunlara Dikkat

Bakan, Suriye'deki durumun da görüşüldüğünü ve Suriye'nin istikrarına vurgu yaptı. Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan ile olan ikili ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı. Toplantının sonunda; ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımların kayda geçirildiği Ankara Bildirisi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı. Toplantının sonunda; ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımların kayda geçirildiği Ankara Bildirisi imzalandı.