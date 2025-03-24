Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'yi Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart'ta Washington'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'yi Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret düzenleyecek. Diplomat kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu ziyaret sırasında Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Önemli Toplantılar ve Stratejik Adımlar

ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk resmi ziyarette, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenecek. Görüşmelerde, iki ülkenin yakın gelecekte yapacağı başkan düzeyindeki ziyaretlerin detayları da ele alınacak.

Bölgesel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Yapılacak görüşmelerde, Ukrayna ve Filistin gibi kritik konular ile Suriye'deki güncel durum değerlendirilecek. Türkiye'nin Suriye’nin istikrarına desteği ve insani yardımlar konusundaki işbirliğinin önemi de vurgulanacak.

Terörle Mücadelede İşbirliği Gerekliliği

Bakan Fidan, görüşmede DEAŞ ile mücadele konusuna ayrıca değinecek ve PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi gibi kritik konularda işbirliğinin artırılmasına yönelik vurgular yapacak.

Diplomatik Çabaların Önemi

Ayrıca, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yürüttüğü diplomatik çabalar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacak. Ateşkes ve insani yardımda işbirliği için dikkat çekilecek unsurlar arasında, ABD'nin İsrail üzerindeki etkisinin kullanılması gerektiği ifade edilecek.

Defans ve Ekonomik İlişkiler

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreci gibi konuların da bu görüşmelerde ele alınacağı belirtiliyor. Savunma sanayisinde işbirliği fırsatları ve ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkma hedefi için somut adımlar atılması gerektiği vurgulanacak.

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