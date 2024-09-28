Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Toplantısı'nda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin mesaj paylaştı ve Bakan Fidan'ın önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Toplantıda Gündeme Gelen Konular

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Fidan, toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte katıldı.

Toplantıda, Suriye'deki güvenlik, siyasi ve insani durum detaylı bir şekilde ele alınırken, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının Suriye'de daha fazla şiddet sarmalına yol açmaması için itidal çağrısı yapıldı.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Rolü

Toplantıda, özellikle İdlib dahil olmak üzere sahada sükunetin korunmasının önemi vurgulandı ve bölücü terör örgütünün mevcut durumdan yararlanma girişimlerinin önlenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’deki siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik desteklerini yineleyerek, Astana Süreci'nin Suriye'de barış ve istikrar sağlanmasındaki hayati önemine dikkat çekti.

Ayrıca, terör tehdidine ve DEAŞ’ın Suriye’deki saldırılarını artırdığına dikkat çeken Fidan, Suriye ihtilafının çözümünde Birleşmiş Milletler'in öncü rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.