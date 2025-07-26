DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.785.239,23 -0,11%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Dışişleri Bakanlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi

Bakan Fidan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağlı mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelerek Balkan Barış Platformu'nu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Dışişleri Bakanlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Ülkelerinden Mevkidaşlarıyla İstanbul’da Toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul’da yapılıyor. Bu platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu ve işbirliğini artırmayı, karşılıklı güven tesis etmeyi ve bölgesel meselelere kalıcı çözümler bulmayı amaçlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’na katılarak etkinlik...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’na katılarak etkinlik kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’na katılarak etkinlik...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’na katılarak etkinlik kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim