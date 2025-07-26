Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Dışişleri Bakanlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Ülkelerinden Mevkidaşlarıyla İstanbul’da Toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul’da yapılıyor. Bu platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu ve işbirliğini artırmayı, karşılıklı güven tesis etmeyi ve bölgesel meselelere kalıcı çözümler bulmayı amaçlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’na katılarak etkinlik kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’na katılarak etkinlik kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafında yer aldı.