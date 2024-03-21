Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası konular da ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hadja Lahbib ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirerek, Belçika ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için adımların atılması gerekliliğini vurguladı.

Bu önemli görüşmenin ardından, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgedeki diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.