Bist 100
9.140,7 2%
DOLAR
31,98 -1,22%
EURO
34,85 -1,55%
ALTIN
2.232,49 -1,33%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 21:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası konular da ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hadja Lahbib ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirerek, Belçika ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için adımların atılması gerekliliğini vurguladı.

Bu önemli görüşmenin ardından, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgedeki diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı

Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
2
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
3
Tekirdağ’da korkunç kaza: Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
4
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
5
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Adana'da vatandaşları sandığa çağırdı
6
TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor
7
CHP’den İstanbul açıklaması: “Fark açılıyor”

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

Çayı dümdüz içenler üzülecek! İçine 3 adet atınca demliği bitirmek isteyeceksiniz

Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Özel bankalardan 130.000 TL kredi kampanyası çıktı! Borçları sıfıra indiren düşük faizli kredi

Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı