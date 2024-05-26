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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel’de Filistin konulu toplantılara katılacak: Gazze’deki son durum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu önemli toplantılara katılmak üzere Brüksel’e gidiyor. Gazze’deki son gelişmeler ve Filistin devletinin daha geniş tanınması konuları masada olacak

Yayın Tarihi: 26.05.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel’de Filistin konulu toplantılara katılacak: Gazze’deki son durum

Bakan Hakan Fidan, Filistin gündemiyle Brüksel'e gidiyor 

Bugün, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konusunda düzenlenecek kritik toplantılara katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e doğru yola çıktı. Bu toplantılar, Gazze’deki son durumun yanı sıra Filistin devletinin daha geniş bir tanınma sürecini de ele alacak.

Fidan’ın Brüksel ziyareti, Filistin konusunda uluslararası toplumun daha geniş bir anlayış ve destek oluşturmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Toplantılar sırasında, Gazze’deki son gelişmeler ve bölgedeki insani durum detaylı bir şekilde incelenecek. Ayrıca, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar da gündeme gelecek.

Fidan, Brüksel ziyareti sırasında ayrıca çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin, Filistin konusunda daha geniş bir uluslararası işbirliği ve anlayış oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi’nde durum giderek daha da kötüleşiyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 35 bin 903’e yükseldi. 

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