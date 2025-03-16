Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs Konulu Gayriresmi Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs Konulu Gayriresmi Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ve 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda Kıbrıs meselesi hakkında gelecek döneme dair görüş alışverişi yapılması hedefleniyor. Ancak, bu toplantı kesinlikle geçmiş müzakere süreçlerinin devamı ya da yeni bir müzakerelerin başlangıcı olarak değerlendirilmemektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilecek toplantıda, tarafları KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty temsil edecek.

Bakan Fidan’ın KKTC Ziyareti

Bakan Fidan, son olarak 8-9 Ocak tarihlerinde KKTC’yi ziyaret etmiş ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmiştir. Ortak bir basın toplantısında, Türkiye’nin KKTC ile dayanışmasını sürdüreceğini, Ada’da iki devletli çözümün tek gerçekçi yol olduğunu belirtmişti.

Ayrıca, 15 Ekim 2024'te New York’ta BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayriresmi akşam yemeği sonrası, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak bir zemin bulunmadığı açıklanmıştı.

Kıbrıs Meselesi Üzerine Aldatıcı Müzakereler

Cenevre’de gerçekleştirilen 27-29 Nisan 2021 tarihli gayriresmi 5+BM formatlı toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteklerini çektiklerini duyurarak, yeni vizyonlarını – iki devletli çözüm – ortaya koydu. Türkiye, bu vizyona tam destek vererek, Ada'daki gerçeklere uygun, ikili ilişkileri sağlayacak resmi müzakerelerin başlatılmasını savunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, BM Genel Kurulunda KKTC’nin uluslararası alanda tanınmasının önemine dair çağrılarda bulunmuştu.

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