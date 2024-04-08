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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Yeni tedbirler geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerini engellemesine sert tepki gösterdi. Fidan, "İsrail’in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık" dedi.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 20:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Yeni tedbirler geliyor

Tarihte Bir İlk: İsrail'e Karşı Küresel Tepki Artıyor

İsrail'in son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirmesinin ardından dünya genelinde İsrail'e karşı büyük bir tepki dalgası başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası kamuoyunun İsrail'in işlediği suçları kınadığını belirtti.

Gazze'ye Yardım Çabaları Artıyor

Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını da vurgulayarak, "Bugün itibariyle Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fidan, İsrail'e yönelik alınan yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini ve bu tedbirlerin İsrail'in insani yardımlara izin verene kadar devam edeceğini belirtti.

İsrail, Türkiye'nin Yardım Girişimlerini Engelliyor

İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerini engellemesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sert bir dille tepki gösterdi. Fidan, "İsrail'in havadan yardımlarımızı engellemesi hiçbir bahaneyle izah edilemez" diyerek, İsrail'e karşı yeni tedbirler alınacağını duyurdu.

Ürdün Üzerinden Yardım Ulaştırılamıyor

Ürdün üzerinden yapılan insani yardım girişimlerinin İsrail tarafından engellendiğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu durum karşısında Türkiye'nin İsrail'e karşı yeni tedbirler alacağını açıkladı. Fidan, İsrail'in insani yardımlara izin verene kadar bu tedbirlerin devam edeceğini vurguladı.

Uluslararası Toplum İsrail'i Kınıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünya genelinde büyük bir tepki artışı yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçları kınadığını ve adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin yardım girişimlerini engellemesine karşı sert bir şekilde yeni tedbirler alınacağını duyurdu.

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