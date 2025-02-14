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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı Barrot ile Görüştü

Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:34
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı Barrot ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki önemli konuları gündeme taşıdı.

Suriye'deki Durum ve Türkiye-AB İlişkileri

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede özellikle Suriye'deki durum değerlendirildi. Fidan, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini ifade etti.

Ayrıca, Fidan Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları çerçevesinde ele alınmaması gerektiğinin altını çizdi. O, bu ilişkilerin karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelleri üzerinden değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da gündeme alındı. Bu bağlamda, iki bakan arasında işbirliği ve destek konuları ele alındı.

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