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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki durum ve BRICS’in rolü üzerine konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki durum ve küresel yönetişim üzerindeki etkileri ele alırken, BRICS’in çeşitliliğinin kalkınma ve istikrar için önemli bir araç olduğunu vurguladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki durum ve BRICS’in rolü üzerine konuştu

Bakan Fidan: BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrar için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze’deki durum ve küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Fidan, “İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir” dedi. Bu durum, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananları ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerini vurguluyor.

Fidan, ayrıca “kurallara dayalı uluslararası sistem” olarak adlandırılan düzenin, bu çağda dengeli ve hızlı çözümler sunma konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Bu durum, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı bir dönemden geçildiğini gösteriyor.

Fidan, “BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz” dedi. Bu, BRICS’in çeşitliliğinin ve bu çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için nasıl kullanılabileceğine dair bir vurgu.

Fidan, ABD’nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararın olduğunu hatırlattı. Ancak, “Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail’in ne de Filistin’in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir” diye konuştu.

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