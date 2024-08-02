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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Etiyopya'yı ziyaret ederek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya Ziyareti

Dışişleri Bakanı Fidan Etiyopya'yı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile önemli görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın Etiyopya'ya seyahat edecek.

Görüşmelerin İçeriği

Edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye-Etiyopya ilişkilerini, Somali ile uzlaşı sürecini ve bölgedeki diğer güncel meseleleri ele alması bekleniyor.

Uzun Süreli Diplomatik İlişkiler

Türkiye ile Etiyopya arasındaki diplomatik ilişkiler, Cumhuriyet öncesi döneme kadar uzanmakta. Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği 1926'da açılmış, Etiyopya’nın Ankara Büyükelçiliği ise 1933'te faaliyete geçmiştir. Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği 1984'te kapatılmış, 2006'da yeniden açılmıştır.

Ticaret Hacmi ve Yatırımlar

İlişkilerin derinleşmesi sonucunda, 2000 yılında 27 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2023 itibarıyla yaklaşık 345 milyon dolara ulaşması sağlanmıştır. Gelecek beş yıl içinde bu rakamın 1 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar açısından Etiyopya'da ilk dörtte yer almaktadır.

Bölgede Gerginlik ve Türkiye'nin Rolü

Denize erişimi olmayan dünyanın en kalabalık ülkesi olan Etiyopya, 1991'de Eritre ile yaşadığı bağımsızlık süreci sonrası deniz erişimini kaybetmiştir. Son zamanlarda Etiyopya ile Somali arasında gerginlik artarken, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri önem kazanmaktadır. Etiyopya, bu konuda Türkiye'nin desteğini talep etmiştir.

Sonuç

Türkiye, bölgedeki gerilimlerin azaltılması adına sürdürülebilir bir diyalog kanalı açma çabaları devam etmektedir. Dışişleri Bakanı Fidan'ın gerçekleştireceği ziyaretin, bu süreçte önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.

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