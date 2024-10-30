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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de Mevkidaşıyla Görüştü

Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da David Lammy ile Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlık, bu önemli diplomatik buluşmaya ilişkin ayrıntıları X sosyal medya platformundan paylaştı. Paylaşımda, Hakan Fidan ve David Lammy'nin Londra'daki görüşmeleri hakkında bilgilere yer verildi. Görüşmenin Detayları

Toplantının içeriği ve gündeme gelen konulara ilişkin daha fazla bilgi verilmedi ancak iki bakanın, ülkeleri arasındaki işbirliklerini güçlendirme konusunda ortak çabalarının sürdüğü belirtildi.

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