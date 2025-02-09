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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer'in Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması açısından büyük bir önem taşıyor.

Bakanlığın resmi X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, Fidan'ın Hançer ile yaptığı görüşmeye dair detaylara yer verildi. Bu görüşmenin içeriği ve sonuçları, bölgedeki siyasi dinamikler üzerinde etkili olabilecek nitelikte.

Görüşmenin ardından, iki liderin de bölgesel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunarak, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapma konusunda kararlı oldukları belirtildi.

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