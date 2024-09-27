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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuşma Yaptı

Bakan Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu toplantısında hoşgörüsüzlük ve İslamofobiye dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuşma Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirilen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantıda konuşma gerçekleştiren Fidan, dünyada artan hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi konularına dikkat çekti. Uluslararası toplumun bu eğilimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

İslamofobiyle Mücadele Vurgusu

Fidan, İslamofobi ile mücadelede BM Genel Kurulu ve İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen kararların yanı sıra, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Elçisi olarak atanması gibi uluslararası adımların önemine değindi. Türkiye'nin bu alanda aktif çalışmalara katıldığını belirtti.

Medeniyetler İttifakı'nın Önemi

Bakan Fidan, gelecek yıl 20. yıldönümü kutlanacak olan Medeniyetler İttifakı'nın faaliyetlerine Türkiye'nin desteğinin altını çizerken, Medeniyetler İttifakı'nın geçmişine de değindi. İttifak, 2005 yılında döneminde başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya’nın o zamanki Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından başlatılmıştır ve BM'nin desteğiyle uluslararası bir girişim halini almıştır.

Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu

Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu, 160 üye ile önemli bir uluslararası oluşum haline gelirken, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Cenevre Ofisi 8 Kasım 2021 tarihinde açılmıştır. Ayrıca, İstanbul'da bir bölgesel ofis açma çalışmaları da devam etmektedir. İttifak, 2019-2023 Eylem Planı çerçevesinde önleme, arabuluculuk ve aşırıcılığın önlenmesi gibi önceliklere yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Yüksek Temsilcilik ve Sekretarya

Medeniyetler İttifakı'nın Yüksek Temsilcisi olarak, Eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos görevini yürütmektedir. İttifakın New York'taki sekretaryası da, bu uluslararası girişimin operasyonel işleyişini desteklemektedir.

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