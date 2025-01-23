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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus meslektaşı Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaparak önemli konuları masaya yatırdı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, görüşmede özellikle Suriye'deki gelişmeler üzerinde duruldu.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması ve bu bağlamda ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi oldu. Bakan Fidan ve Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi için iş birliğinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

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