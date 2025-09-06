Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Yıldönümünde Andı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde andı.

Bakanlığın açıklaması

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Olayın kronolojisi ve Eygi'nin mücadelesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldı ve 6 Eylül 2024'te yaşamını yitirdi. Cenazesi ise 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.