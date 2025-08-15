DOLAR
Dışişleri Bakanlığı E1 Projesini Kınadı: Doğu Kudüs ile Batı Şeria Ayrılıyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in E1 bölgesinde yerleşim planını kınadı; adımın Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı ayıracağı, iki devletli çözümü ve barışı zedeleyeceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 00:11
Dışişleri Bakanlığı E1 Projesini Kınadı: Doğu Kudüs ile Batı Şeria Ayrılıyor

Dışişleri Bakanlığı E1 Projesinin Onaylanmasını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırmayı amaçlayan ve Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek olan E1 projesinin onaylanmasını resmen kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları

Bakanlık, "İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulmasının bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğu vurgulandı. Bakanlık, "Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Smotrich ve planın uygulama takvimi

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, projenin amacını açıkça ifade ederek dün "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için E1 planını onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Haberde, İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun 20 Ağustos'ta E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacağı belirtildi.

Diplomatik çevreler ve uluslararası aktörler, bu tür adımların iki devletli çözüm ve bölgesel istikrar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler konusunda uyarılarını sürdürüyor.

