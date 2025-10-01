Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlar için girişimler başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer yolcuların durumu hakkında resmi bir açıklama yayımladı.

İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır.

Bakanlık, konunun yakından takip edildiğini ve diplomatik kanallar aracılığıyla hızlı bir çözüm sağlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.