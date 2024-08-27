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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in TRT mensuplarına yönelik saldırısını kınadı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:24
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de TRT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarına yanıt verdi. Bakanlık, bu tür saldırıların, "eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabaları" olduğunu belirtti.

Olayın Ardında Yatan Gerçekler

Bakanlık, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde TRT'nin mensuplarına yönelik düzenlenen saldırıyı sert şekilde eleştirdi. Açıklamada, "İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için canla başla çalışan tüm gazetecilerin yanındayız. Yaralanan TRT mensuplarına ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," ifadelerine yer verildi.

Yaşanan Yaralanmalar

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınındaki gazetecilerin çadırına yönelik düzenlediği saldırıda, TRT Arabi'nin kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçası ile gözünden yaralanmış, asistanı Muhammed Karaca ve diğer birçok basın çalışanı da yaralar almıştır.

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