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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumun bölgedeki kaos çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:56
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından gerçekleştirilen Lübnan saldırılarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık, bu tür eylemlerin, İsrail'in bölgedeki kaos ortamını derinleştirme çabalarının yeni bir aşaması olduğunu vurguladı.

Tepkiler ve Sonuçlar

Yapılan açıklamada, bu durumun yalnızca Lübnan değil, tüm bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Ayrıca, uluslararası toplumun bu noktada daha etkin bir rol alması gerektiği belirtilerek, barışçıl çözümlerin önemi vurgulandı.

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