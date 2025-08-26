DOLAR
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye Saldırılarına Güçlü Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden, kapsamını genişleten askeri saldırılarını güçlü şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:42
Bakanlık açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu askeri girişimlerin kabul edilemez olduğunu ve bölgedeki güvenlik ile istikrara zarar verdiğini vurguladı.

Bakanlık, tüm taraflara ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

