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Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'nin 41. Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'nin 41. Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk'ünün egemenlik ve özgürlük yolunda verdiği mücadelesinin en önemli simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlu olsun! Ana vatan ve garantör Türkiye daima Kıbrıs Türk'ünün yanında olacak, hak ve çıkarlarını koruyacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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