Dışişleri Bakanlığı'ndan New Orleans'taki Saldırıya Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı nedeniyle taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilendiği ifade edildi.

Saldırının Sebeplerinin Araştırılması Gerekiyor

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

Olayın Gelişimi

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü ve en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımladı ve olayın kurbanları için dua edilmesini istedi.

Belediye Başkanı Cantrell'in Açıklamaları

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere yaptığı açıklamada, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz. Olayın soruşturulmakta olduğunu" ifade etti.

FBI'dan Açıklama

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi. FBI'ın, olayı terör saldırısı olarak soruşturacağı belirtildi. FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, olayın terör saldırısı olmadığını ifade etti ve yetkililerin kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu aktardı.