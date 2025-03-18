Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: İsrail İnsanlığa Meydan Okuyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:17
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: İsrail İnsanlığa Meydan Okuyor

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarını sert bir dille kınadı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve evrensel değerlere karşı yürüttüğü eylemlerin insanlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İkinci bir uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirilen bu saldırıların, insanlık onuruna karşı bir meydan okuma olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamalarında ayrıca, bu durumu uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi gerektiği, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması için acil önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

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