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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye Yaptırımları Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:34
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye Yaptırımları Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatma kararını değerlendirdi.

Gerçeklerle Bağdaşmıyor

Keçeli, yazılı açıklamasında, ABD'nin Suriye'deki güncel durumla ilgili bu kararı aldığını belirtirken, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

2019'dan bu yana yürürlükte olan bu kararname, Türkiye için kritik bir konuyken; Keçeli, "Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı ve Durum Analizi

9 Ekim 2019'da Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak PKK/YPG gibi terörist gruplara karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. O dönemde DEAŞ ile mücadele ederken ABD'nin bu terör örgütüyle işbirliği yaptığı ve ardından başkanlık kararnamesiyle Suriye'ye ulusal acil durum ilan ettiği biliniyor.

Bu kararname, ABD'ye yaptırım uygulama yetkisi tanıyor ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden durumların üzerine gidilmesi gerekliliğini daha da ön plana çıkarıyor.

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