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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın ifadelerine karşı tepki gösterdi, adalet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:43
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Filistinlilere Yönelik Soykırım Vurgusu

Yapılan resmi açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi. Bu açıklama, Türkiye'nin İsrail'in insan hakları ihlalleri karşısındaki tavrını yinelediğini ortaya koymaktadır.

Katz'ın Açıklaması Eleştirildi

Ayrıca, Bakanlık, Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan iftiralarını da değerlendirerek, bu tür söylemlerin dikkat çekmek ve gündemi değiştirmek amacıyla yapılan "başarısız bir psikolojik harekat" olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin Duruşu Net

Açıklamanın sonunda, "Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir" denilerek, Türkiye'nin konudaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

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