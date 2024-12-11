İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adıyaman'da Kritik Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da Kapsamlı Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisi Adıyaman il başkanlığını ziyaret ettikten sonra, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Bahçecik Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlıkı ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakarak dua eden Dervişoğlu, daha sonra Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentte yaşayan afetzedelerle bir araya geldi.

Deprem Bölgesi İçin Acil Önlemler İstedi

Dervişoğlu, konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, deprem bölgesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mücbir sebepten kaynaklı kamu borçlarının ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mücbir sebebin uzatılması ve uzun vadeli bir planlama yapılması arzusu taşınıyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde vatandaşlar bunları söylüyor. Buralar pozitif ayrımcılık istiyor; yani burada, başka yerlerde uygulanan yasalarla yapılabilecek, çözülebilecek problemler olmaktan çıkmış dertler. Burada yüksek miktarda yatırıma da ihtiyaç var, istihdam alanlarının yapılması lazım. Burada borçların özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Özellikle kamu bankalarına olan borçları kastediyorum. Vergilerin, SGK primlerinin ve Bağ-Kur primlerinin de affedilmesi zaruridir, çünkü dükkanlarını kaybetmiş insanlar. Dolayısıyla burada büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması gerekir."

Suriye'de Gelişmeler ve Türkiye'nin Stratejisi

Dervişoğlu, ayrıca Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine dair de değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de önemli gelişmeler yaşandığını belirten Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak üzere bir eylem planına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, yaşanan coğrafyanın riskleri doğrultusunda devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemlerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret etti.