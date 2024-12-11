DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,66 0,16%
ALTIN
3.021,52 -0,19%
BITCOIN
3.427.802,28 -2%

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adıyaman'da Kritik Açıklamalarda Bulundu

Dervişoğlu, Adıyaman'da depremler sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi ve kamu borçlarının ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:55
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adıyaman'da Kritik Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adıyaman'da Kapsamlı Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisi Adıyaman il başkanlığını ziyaret ettikten sonra, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Bahçecik Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlıkı ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakarak dua eden Dervişoğlu, daha sonra Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentte yaşayan afetzedelerle bir araya geldi.

Deprem Bölgesi İçin Acil Önlemler İstedi

Dervişoğlu, konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, deprem bölgesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mücbir sebepten kaynaklı kamu borçlarının ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mücbir sebebin uzatılması ve uzun vadeli bir planlama yapılması arzusu taşınıyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde vatandaşlar bunları söylüyor. Buralar pozitif ayrımcılık istiyor; yani burada, başka yerlerde uygulanan yasalarla yapılabilecek, çözülebilecek problemler olmaktan çıkmış dertler. Burada yüksek miktarda yatırıma da ihtiyaç var, istihdam alanlarının yapılması lazım. Burada borçların özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Özellikle kamu bankalarına olan borçları kastediyorum. Vergilerin, SGK primlerinin ve Bağ-Kur primlerinin de affedilmesi zaruridir, çünkü dükkanlarını kaybetmiş insanlar. Dolayısıyla burada büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması gerekir."

Suriye'de Gelişmeler ve Türkiye'nin Stratejisi

Dervişoğlu, ayrıca Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine dair de değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de önemli gelişmeler yaşandığını belirten Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak üzere bir eylem planına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, yaşanan coğrafyanın riskleri doğrultusunda devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemlerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğu ve Batı Karadeniz için Kuvvetli Yağış Uyarısı!
2
CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı
3
Ürdünlü Sanatçı, Osmanlı Kukla Tiyatrosunu Modern Çağa Taşıyor
4
Sednaya Hapishanesi Eski Mahkumu Belgelerin Korunmasını İstiyor
5
CHP YDK, Lütfü Savaş'ı Parti Üyeliğinden İhraç Etti
6
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçeleri Tartışıldı: CHP'li Vekillerden Eleştiriler Yağdı
7
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!