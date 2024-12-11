Putin ve Orban, Ukrayna ve Suriye'yi Görüştü

Putin ve Orban, Ukrayna ve Suriye Üzerine Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ve Suriye konularını ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede gündem maddelerinden biri Ukrayna'daki durum oldu. Putin, Kiev yönetiminin barış yoluyla çözüm istemeyen yıkıcı yaklaşımını değerlendirdi.

Orban, bazı Batılı liderlerle görüştüğünü belirterek, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik yolların teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmenin diğer bir önemli boyutu ise Suriye'deki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki gergin durumun istişare edilmesiydi.

Ayrıca, Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Ekonomi ve ticaret işbirlikleri ile enerji alanındaki ortak projelere dair de konular masaya yatırıldı.