Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Süleymaniye'deki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

Açıklama ve alınan tedbirler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye kentindeki gelişmeleri, ülkenin istikrarı, huzuru ve Türk vatandaşlarının can güvenliği açısından yakından takip ettiklerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Keçeli, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Paylaşımında, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimlerin yapıldığını, Türk vatandaşları için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını kaydetti.