Bist 100
9.977,33 0%
DOLAR
32,38 -0,18%
EURO
34,77 0,06%
ALTIN
2.423,31 -0,13%

DİSK’ten ‘1 Mayıs yasağı’na cevap: AYM kararı hatırlatıldı, Taksim’e çağrı yinelendi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Taksim’in 1 Mayıs’ta yasaklanmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin kararını hatırlatarak “1 Mayıs’ta Taksim’e” çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:38
DİSK’ten ‘1 Mayıs yasağı’na cevap: AYM kararı hatırlatıldı, Taksim’e çağrı yinelendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs’ta Taksim’e izin verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında ise DİSK, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararını hatırlatarak “Kendisini bu kültürün bir parçası olarak gören herkes, 1 Mayıs’ta Taksim’in ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve sonraki kuşaklara aktarma ve orada olma hakkına sahiptir. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi sebebiyle bu mekanın sınırlanması, düşüncenin de sınırlanması anlamına gelmektedir” paylaşımında bulundu. 

AYM kararı hatırlatıldı, Taksim’e çağrı yinelendi

İLGİLİ HABERLER

Zeytinyağı ve dana kavurma indirimde! File Market aktüel ürünler kataloğu

SGK uzmanı emekliye temmuz zammını sızdırdı! İşte heyecanlandıran o rakam

Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! Düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Ayda 18 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! Düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı

EYT'de borçlanarak emekli olana vergi indirimi! Maaşlar o tutar kadar artacak

SGK uzmanı emekliye temmuz zammını sızdırdı! İşte heyecanlandıran o rakam

Yarın mesai bitimine kadar SMS atana 500 TL+200 TL ödeme! Akbank ayın son bombasını patlattı

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyince vücudu yeniliyor! Gençlik aşılarına meydan okuyan karışım

Seyahat planı yapanlara zam darbesi! Uçak bileti fiyatları arşa çıktı

Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi müjdesi! Yoksa 17.000 TL mi olacak

Zeytinyağı ve dana kavurma indirimde! File Market aktüel ürünler kataloğu

Sofralara çok yakışan en pratik havuç tarator tarifi!

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

Albaraka Türk son dakika emekli promosyonunu güncelledi! SSK, Bağkur, 4C'liye para yağacak