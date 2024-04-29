DİSK’ten ‘1 Mayıs yasağı’na cevap: AYM kararı hatırlatıldı, Taksim’e çağrı yinelendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs’ta Taksim’e izin verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında ise DİSK, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararını hatırlatarak “Kendisini bu kültürün bir parçası olarak gören herkes, 1 Mayıs’ta Taksim’in ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve sonraki kuşaklara aktarma ve orada olma hakkına sahiptir. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi sebebiyle bu mekanın sınırlanması, düşüncenin de sınırlanması anlamına gelmektedir” paylaşımında bulundu.



