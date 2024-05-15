2. El otomobil piyasası çöküşe! Bedavaya araba satılıyor

Türkiye otomobil piyasasında son dönemdeki hareketlilik, ithal elektrikli araçların sıfır araç pazarına girişiyle birlikte yaşanan değişimlerle şekilleniyor. Geçen yılın canlılığına rağmen, bu yılın ilk çeyreğinde sıfır araç satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydedilen otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,2 artarak 88.718 adede yükseldi. Ancak, bu artış, ikinci el otomobil piyasasında kan kaybının hız kesmediğini gösteriyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, değerlendirmelerinde sıfır araç satışlarındaki artışın mart ayında belirgin bir biçimde yavaşladığını belirtti. İkinci el taşıt piyasasında ise kan kaybı artarak devam ediyor. Mart ayında noter devriyle yapılan satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre otomobillerde %21,3, toplamda ise %18,9 azaldı. Bu düşüş eğilimi, ikinci el otomobil piyasasının sıkıntılı bir süreçten geçtiğini gösteriyor.





Piyasada yaşanan bu dengesizliklerin birkaç nedeni var. Öncelikle, akaryakıt zamlarının otomobil satışlarını olumsuz etkilediği görülüyor. Ankara'da bir litre benzin fiyatının bir yıl öncesine göre %105 artışla 45 liraya, motorinin litre fiyatının ise %116 artışla 44,5 liraya yükseldiği belirtiliyor. Bu yüksek fiyatlar, tüketicileri elektrikli otomobillere yönlendiriyor ancak yüksek satış fiyatları ve sınırlı şarj istasyonu ve servis ağı gibi faktörler henüz tam anlamıyla bu geçişi desteklemiyor.

Buna ek olarak, yüksek kredi faizleri de ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkiliyor. MASFEF Genel Başkanı Erkoç'a göre, bankalar özellikle ikinci el taşıt alımlarını daha az kredilendiriyor ve taşıt kredisi hacmi bu yılın başından bu yana geriliyor.

Tüm bu faktörler, Türkiye otomobil piyasasında ikinci el segmentindeki dengesizliği ve zorluğu artırıyor. Ancak sektör temsilcileri, dengenin yeniden sağlanması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.