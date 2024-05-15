Bist 100
10.163,01 0%
DOLAR
32,28 0,04%
EURO
34,98 -0,03%
ALTIN
2.443,2 0,38%

2. El otomobil piyasası çöküşe! Bedavaya araba satılıyor

İkinci el otomobil piyasası zararda! Kredi kampanyasını bulan sıfır araba almayı tercih ediyor! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.05.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:49
2. El otomobil piyasası çöküşe! Bedavaya araba satılıyor

Türkiye otomobil piyasasında son dönemdeki hareketlilik, ithal elektrikli araçların sıfır araç pazarına girişiyle birlikte yaşanan değişimlerle şekilleniyor. Geçen yılın canlılığına rağmen, bu yılın ilk çeyreğinde sıfır araç satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydedilen otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,2 artarak 88.718 adede yükseldi. Ancak, bu artış, ikinci el otomobil piyasasında kan kaybının hız kesmediğini gösteriyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, değerlendirmelerinde sıfır araç satışlarındaki artışın mart ayında belirgin bir biçimde yavaşladığını belirtti. İkinci el taşıt piyasasında ise kan kaybı artarak devam ediyor. Mart ayında noter devriyle yapılan satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre otomobillerde %21,3, toplamda ise %18,9 azaldı. Bu düşüş eğilimi, ikinci el otomobil piyasasının sıkıntılı bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

ikinci el araba

Piyasada yaşanan bu dengesizliklerin birkaç nedeni var. Öncelikle, akaryakıt zamlarının otomobil satışlarını olumsuz etkilediği görülüyor. Ankara'da bir litre benzin fiyatının bir yıl öncesine göre %105 artışla 45 liraya, motorinin litre fiyatının ise %116 artışla 44,5 liraya yükseldiği belirtiliyor. Bu yüksek fiyatlar, tüketicileri elektrikli otomobillere yönlendiriyor ancak yüksek satış fiyatları ve sınırlı şarj istasyonu ve servis ağı gibi faktörler henüz tam anlamıyla bu geçişi desteklemiyor.

Buna ek olarak, yüksek kredi faizleri de ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkiliyor. MASFEF Genel Başkanı Erkoç'a göre, bankalar özellikle ikinci el taşıt alımlarını daha az kredilendiriyor ve taşıt kredisi hacmi bu yılın başından bu yana geriliyor.

Tüm bu faktörler, Türkiye otomobil piyasasında ikinci el segmentindeki dengesizliği ve zorluğu artırıyor. Ancak sektör temsilcileri, dengenin yeniden sağlanması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Damarları pırıl pırıl yapan formül! Bedeni komple kökünden yeniliyor

Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak

Bankacılıkta yeni dönem: İş Bankası’ndan çalışanlara özel promosyon paketi: 28.000 TL'ye ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak

Migros'ta kurbanlık inovasyonu başladı! 10,950 TL'ye dini vecibenizi yerine getireceksiniz

Demet Akbağ’ın açıklaması ortalığı sarstı! Meğer yıllardır içinde kalmış

16 Mayıs'ta Yıldızların Söyledikleri: Burçların Günlük Rehberi

Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

2. El otomobil piyasası çöküşe! Bedavaya araba satılıyor

Damarları pırıl pırıl yapan formül! Bedeni komple kökünden yeniliyor

O belediye lise mezunu personel alacak! Başvuru 2 dakikanızı alacak

Asgari ücretle çalışan hemen başvursun! Araç sahibi olacak

En düşük emekli maaşı alana çift maaş müjdesi! Toplam 20.000 TL alacaksınız

Eski havlular bu yöntemle yepyeni oluyor! Zücaciyecide yeni niyetine satabilirsiniz

Bankacılıkta yeni dönem: İş Bankası’ndan çalışanlara özel promosyon paketi: 28.000 TL'ye ulaşıyor