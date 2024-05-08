İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

İstanbul'da yaşayanlar için Mayıs ayı beklenenden farklı bir hava koşulu getirdi. Şehirde kırmızı alarm seviyesinde bir uyarı yapıldı. Yağmur ve rüzgarın birleşmesiyle fırtınalı hava koşulları oluşacak ve bu durum şehrin genelinde hayatı olumsuz etkileyecek.

Kışın etkisini yeterince hissetmeyen İstanbul, Mayıs ayının başından itibaren yağmur ve rüzgarın etkisi altına girecek. Özellikle Cuma günü öğleden sonrası için uyarı yapıldı. Aralıklı sağanak yağış, kuvvetli rüzgarla birleşerek fırtınamsı bir hava ortaya çıkaracak.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki hafta boyunca yağmur ve rüzgarın İstanbul'da yaşamı ciddi şekilde etkileyeceğine dikkat çekiyor. Şehir genelinde güçlü rüzgarların etkili olması bekleniyor ve bazı günlerde bu rüzgarla birlikte sağanak yağışların da görüleceği belirtiliyor.





Sağanak yağış sırasında dışarıda bulunmak pek önerilmiyor. Şiddetli rüzgarın eşlik ettiği bu yağışlar sırasında vatandaşların dikkatli olması, mümkünse dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerekiyor. Ayrıca, rüzgarın güçlü olması nedeniyle şemsiye kullanmanın etkili bir önlem olmayacağı vurgulanıyor.

Muhtemelen gelecek hafta boyunca sürecek olan sağanak yağışlar sonrası, hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde artacağı öngörülüyor. Bu nedenle yağmurun yanı sıra, mevsimsel değişikliklere de hazırlıklı olunması gerekiyor.

İstanbul'da yaşayanlar, hava durumuna dikkat ederek önümüzdeki haftalarda hazırlıklı olmalı ve gerekli tedbirleri almalı. Özellikle şiddetli rüzgar ve sağanak yağış günlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve mümkün olduğunca evde kalmak önem taşıyor.