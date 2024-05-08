Bist 100
10.260,05 0%
DOLAR
32,26 0,01%
EURO
34,7 -0,04%
ALTIN
2.382,46 -0,25%

İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

İstanbul'da yaşayanlar uyarıldı! Kış resmen geri dönüyor! Fırtına ve yağışlı günlere hazır olun...

Yayın Tarihi: 08.05.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:06
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

İstanbul'da yaşayanlar için Mayıs ayı beklenenden farklı bir hava koşulu getirdi. Şehirde kırmızı alarm seviyesinde bir uyarı yapıldı. Yağmur ve rüzgarın birleşmesiyle fırtınalı hava koşulları oluşacak ve bu durum şehrin genelinde hayatı olumsuz etkileyecek.

Kışın etkisini yeterince hissetmeyen İstanbul, Mayıs ayının başından itibaren yağmur ve rüzgarın etkisi altına girecek. Özellikle Cuma günü öğleden sonrası için uyarı yapıldı. Aralıklı sağanak yağış, kuvvetli rüzgarla birleşerek fırtınamsı bir hava ortaya çıkaracak.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki hafta boyunca yağmur ve rüzgarın İstanbul'da yaşamı ciddi şekilde etkileyeceğine dikkat çekiyor. Şehir genelinde güçlü rüzgarların etkili olması bekleniyor ve bazı günlerde bu rüzgarla birlikte sağanak yağışların da görüleceği belirtiliyor.

sağanak yağış

Sağanak yağış sırasında dışarıda bulunmak pek önerilmiyor. Şiddetli rüzgarın eşlik ettiği bu yağışlar sırasında vatandaşların dikkatli olması, mümkünse dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerekiyor. Ayrıca, rüzgarın güçlü olması nedeniyle şemsiye kullanmanın etkili bir önlem olmayacağı vurgulanıyor.

Muhtemelen gelecek hafta boyunca sürecek olan sağanak yağışlar sonrası, hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde artacağı öngörülüyor. Bu nedenle yağmurun yanı sıra, mevsimsel değişikliklere de hazırlıklı olunması gerekiyor.

İstanbul'da yaşayanlar, hava durumuna dikkat ederek önümüzdeki haftalarda hazırlıklı olmalı ve gerekli tedbirleri almalı. Özellikle şiddetli rüzgar ve sağanak yağış günlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve mümkün olduğunca evde kalmak önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Dolar kurunda yıllar sonra bir ilk! Doları olan döviz bürolarına koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
6
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
7
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu

Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Türk lirasını buna yatıran paraya para demeyecek! Hatice Kolçak'tan zengin eden formül

İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Dolar kurunda deprem etkisi yaratan tahmin! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Evde yarım kilo kıyma varsa deneyin! Kıymadan pratik et döner tarifi

Dolar kurunda yıllar sonra bir ilk! Doları olan döviz bürolarına koşacak

İster prefabrik ister betonarme... 100.000 TL'den az ödeyerek ev sahibi olma yolu devletten!

BİM 10 Mayıs kataloğu iple çekilecek! O ürün sabahın ilk ışıklarında gelecek

Bunu yapanlar 1 lira para ödemeyecek! Ünlü ekonomist muafiyet tüyosu verdi

18-65 yaş arası nakit para arayanlara 100.000 TL! Kamu bankasından kaçmaz kredi fırsatı

İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak