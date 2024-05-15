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Demet Akbağ’ın açıklaması ortalığı sarstı! Meğer yıllardır içinde kalmış

Demet Akbağ BKM'nin ortağı mı? İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalar izleyenleri şok etti! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.05.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:15
Demet Akbağ’ın açıklaması ortalığı sarstı! Meğer yıllardır içinde kalmış

Başrollerinde yer aldığı birçok unutulmaz yapımla tanınan Demet Akbağ, uzun süredir merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Oyunculuğunun nadide isimlerinden biri olarak bilinen Akbağ, neden rollerinde öpüşme sahnelerine pek yer vermediğini açıkladı.

64 yaşındaki ünlü oyuncu, öpüşme sahnelerine pek yer vermemesinin arkasındaki sebepleri şöyle açıkladı: "Bana öpüşülesi roller gelmedi. Kariyerim boyunca genellikle karakter rollerinde oynadım. Bu rollerde öpüşme sahnelerine pek rastlanmaz çünkü odaklanılan genellikle karakterin derinliği ve gelişimi olur."

ibrahim selim demet akbağ

Akbağ, konuya ilişkin verdiği röportajda, özellikle Amerikalı meslektaşlarının bu konuda daha rahat olduklarını belirtti ve Türkiye'de bu tür sahnelerin kabul görmemesinin yaşla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca, kariyerine nasıl başladığı ve ailesiyle yaşadığı ilişki hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Akbağ, babasının kendisinin oyuncu olmasını istemediğini ancak sonradan barıştıklarını dile getirdi. Ayrıca, Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) ilişkin de değerli yorumlar yaptı ve BKM'nin ilk oyunu olan 'Bir Demet Tiyatro' ile tanındığını belirtti. Ortağı olup olmadığı sorusuna ise "gönül ortağıyım" cevabını verdi.

demet akbağ

Demet Akbağ'ın rollerini seçerken gösterdiği özen ve tercihleri, Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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