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Divriği Havaalanı Yeniden Sivil Uçuşlara Açılıyor

Nuri Demirağ'ın 83 yıl önce inşa ettiği Divriği Havaalanı, sivil uçuşlar için hazırlık sürecine girdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:22
Divriği Havaalanı Yeniden Sivil Uçuşlara Açılıyor

Divriği Havaalanı Yeniden Sivil Uçuşlara Açılıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ tarafından 83 yıl önce inşa edilen havaalanı, sivil uçuşlar için hazırlanan çalışmalarla yeniden açılıyor. Konuyla ilgili bilgiler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Onay Alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941'de tamamlanan havaalanında incelemelerde bulundu. Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı olma özelliğini taşıyan bu nokta için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Pist Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Şimşek, pist yapımını üstlenen Divriğili iş insanı Aslan Küçükemre ile birlikte yaptığı değerlendirmelerde, 27 metre genişliğindeki ve 1300 metre uzunluğundaki pistin zemin altyapı çalışmalarının başarıyla tamamlandığını vurguladı. Yıl sonuna kadar üst yapı çalışmalarının da yapılacağı müjdelendi.

Vali Şimşek, "Bu pist açıldığında, Divriği'de turizm anlamında önemli bir gelişme yaşanacak. Burası daha ulaşılabilir bir yer olacak." şeklinde konuştu.

Havacılık Camiasının İlgisi Büyüyor

İş insanı Küçükemre, havacılık sektöründeki birçok kişinin havaalanının açılmasını merakla beklediğini ifade ederek, "Nuri Demirağ'ın ismi havacılık camiasında büyük bir saygı görmekte. Özel uçak sahipleri ve küçük uçakların yaz döneminde bu alana gelmesi bekleniyor," dedi.

Divriği'de Diğer Gelişmeler

Vali Yılmaz Şimşek, temasları kapsamında Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı. Ayrıca, Ulu Cami ve Darüşşifası visitlerinde bulundu, Kaymakam Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile bir araya geldi, son olarak Naci Demirağ Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

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