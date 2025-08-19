Diyanet Başkanı Erbaş: Gazze'ye Yardımlar Hızla Sürüyor — "Darüsselam Kudüs" Tanıtımı

Diyanet Başkanı Erbaş: Gazze'ye Yardımlar Hızla Sürüyor

"Darüsselam Kudüs" tanıtım programında önemli açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 ciltlik "Darüsselam Kudüs Eseri" ve 26 bölümlük Kudüs Biyografisi Belgeseli tanıtım programında Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Program, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Erbaş, Kudüs'ün peygamberler şehri olduğunu vurgulayarak Kur'an-ı Kerim'de adı geçen birçok peygamberin Kudüs'ü hatırlattığını ifade etti. "1948'den itibaren Kudüs'teki huzurun bozulduğunu, burayı görmezden gelmenin mümkün olmadığını" belirtti.

Başkan Erbaş, Kudüs Biyografisi'nin Diyanet'in Kudüs çalışmalarının bir taçlandırılması olduğunu söyleyerek geçmiş faaliyetleri anlattı: "İstanbul'da 2018 yılında büyük bir uluslararası Kudüs sempozyumu yaptık. 100'ün üzerinde ilim adamı katıldı. Cuma hutbelerimizde doğrudan konuyu ele alan onlarca hutbe okuttuk. Kudüs, Filistin ve Gazze konusunda okuttuğumuz hutbelerin sayısı epeyce fazladır."

Erbaş ayrıca, "90 bini aşkın camimizde" sabah ve yatsı namazlarında Kur'an ve dua programları düzenlediklerini; farklı dillerde yayınlarla dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptıklarını belirtti. İslam dünyasındaki dini liderlerle hem yüz yüze hem çevrimiçi toplantılar gerçekleştirdiklerini, 7 Ekim'den hemen sonraki günlerde yaklaşık 100 ülke ve yüzlerce katılımcıyla farklı zamanlarda toplantılar yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları takip ve organize etmek üzere Filistin'e Destek Komisyonu kurduklarını belirten Erbaş, bu komisyon kapsamında 70 kadar sivil toplum kuruluşunu Diyanet'te topladıklarını ve Kudüs, Filistin ile Gazze için neler yapılabileceğini müzakere ettiklerini bildirdi. Erbaş, defalarca basın toplantısı yaptıklarını ve sivil tepkilere öncülük ettiklerini vurguladı.

Yardımları daha güçlü ve organize hâle getirmek için bir heyet oluşturduklarını aktaran Erbaş, programda şu ifadeleri kullandı: "(Gazze'ye) Maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Tüm camilerimizden yardımlar topluyoruz. Zaman zaman Gazze'ye ulaştırmaya gayret ediyoruz." Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinin sahada çalıştığını belirtti.

Erbaş, işgalcileri destekleyen firmalara yönelik boykot kararı aldıklarını ve halkı boykota davet ettiklerini, bu kararın ciddi karşılık bulduğunu sözlerine ekledi.

Kudüs'ü gündemde tutmak amacıyla Umre Hizmetleri ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımızı kurduklarını belirten Erbaş, "İnşallah problemler sıkıntılar azalır ve Kudüs'e milletimizin ziyaretleri devam eder." dedi.

Tanıtım programında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kudüs çalışmaları ve Kudüs Biyografisi Belgeseli ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, başkanlık bürokratları, personel ve davetliler katıldı.