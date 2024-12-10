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Diyanet Başkanı Erbaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı: Suriye'deki Olaylar Umut Işığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'deki gelişmeleri umut verici buldu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:40
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı: Suriye'deki Olaylar Umut Işığı

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Anlamlı Mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Suriye'de yaşananların dünyanın diğer mazlum coğrafyalarında hak ve hukuk mücadelesi verenler için umut ışığı olduğunu belirtti.

İnsanın Dokunulmaz Hakları

Erbaş, İslam'a göre ırk, renk, inanç ya da coğrafya fark etmeksizin her insanın canı, aklı, inancı, malı ve neslinin dokunulmaz olduğunu vurguladı. "Her insanın ve hatta her canlının doğuştan sahip olduğu haklar vardır," dedi.

İslami Değerler ve Adalet Vurgusu

Başkan Erbaş, İslam'ın gayesinin, insanın Rabb'iyle, kendi ile ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak olduğunu ifade etti. "Yeryüzünde huzur, güven ve barış ortamı, ancak adalet, merhamet, hakkaniyet ve emanet bilinciyle gerçekleşebilir," diye ekledi.

Batı Medeniyetinin Eleştirisi

Batı medeniyetinin hegemonyasında temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiğini belirten Erbaş, Kudüs ve çevresinde Siyonist politikaların criminelizmi karşısında insan haklarından sıkça bahseden Batı'nın inandırıcılığını kaybettiğini ifade etti.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Erbaş, Suriye'deki gelişmelerin baskıcı politikaların bir sonucu olduğunu ve Suriyeli insanların vatanlarına ve özgürlüklerine kavuşmasının haklı gururunu yaşadığını belirtti. "Zalimlere karşı hak ve hakikat mücadelesi veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, bu gelişmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum," şeklinde konuştu.

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