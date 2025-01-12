Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Protokolünü İmzaladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile birlikte 2025 yılı hac protokolünü imzaladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, beraberindeki heyetle Cidde'ye giderek, 2025 hac organizasyonu için önemli temaslarda bulundu.

Hac İbadetinde Yeni Önlemler

Erbaş ve Bakan Rabia, Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ve 2025 hac dönemine yönelik beklentilere dair değerlendirilerde bulundu. Bakan Rabia, hac ibadetinin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla bu yıl ek tedbirler aldıklarını belirtti.

Rabia, hac mekanlarının sınırlı bir alana sahip olması nedeniyle organizasyonun dikkatli bir planlama çerçevesinde yapılacağını ifade etti. Ayrıca, bu yıl hac vizesi bulunmayan kişilerin, farklı vize türleriyle Mekke'ye gelerek hac yapmalarına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından Erbaş ve Rabia, 2025 yılı hac protokolünü resmi olarak imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladı.