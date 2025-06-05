Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Arafat'ta Derin Dualar Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta gerçekleştirdiği vakfe duasında, insanlığı kuşatan savaşlar ve krizlere dikkat çekti. Bu yıl da Arafat'ta olmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Erbaş, Allah'tan dualarının kabul edilmesini diledi.

Arafat Meydanı'nda Hz. Muhammed'in 14 asır önce yaptığı gibi dua ettiklerini belirterek, Arafat dağında Allah’ın huzuruna kabul edilmeleri için hamd etti. Dualarında, niyetlerinin ve ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Erbaş'ın Duygusal Duası

Erbaş, dua sırasında şu ifadeleri kullandı: “Şimdi adeta mahşeri yaşadığımız bu meydanda, mahcup ve mahzun gönüllerle huzurundayız.” Bunun yanı sıra, Allah’a karşı içlerini yakan ateşlerden ve günah yüklerinden kurtulma isteğini dile getirdi.

“Gözyaşlarımızı ve mahzun gönüllerimizi tövbelerimize şahit tutarak, atamız Hz. Adem ve annemiz Hz. Havva'nın niyazıyla sana yalvarıyoruz. Bize acı ya Rabb'i, affınla, merhametinle gönüllerimize ferahlık ver Allah'ım.”

Peygamberlere ve Topluluğa Selam

Duası sırasında Erbaş, Hz. Muhammed başta olmak üzere diğer peygamberlere saygı duruşunda bulundu. Yüzlerce yıl boyunca İslam’ın yolunda yürüyen ahlaklı milletinin begadını diledi.

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Ümmet-i Muhammed’in selametine vesile eyle Allah'ım.” Kur'an-ı Kerim'deki “Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.” ayetini hatırlatarak, tüm insanlığa umut verdi.

Adalet ve Merhamet İçin Dua

Tüm hayat boyunca haksızlıklara karşı duran ve mazlumların umudu olan vatanlarını korumak için de dua eden Erbaş, şu şekilde seslendi: “Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım.”

Son olarak, savaş, kriz ve zalimlerin dünyanın dört bir yanında yaşattığı acılara dikkat çeken Erbaş, “Nimetlerle donattığın yeryüzünde minicik bebekler açlıktan ölüyor.” dedi.

Vakfe duasına, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'a vakfe duası yaptı. Vakfe duasına, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'a vakfe duası yaptı. Vakfe duasına, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.