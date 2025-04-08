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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Evlilik Okulu' Açılışında Aile ve Nikahın Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Evlilik Okulu' açılışında aile ve nikahın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:16
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Evlilik Okulu' Açılışında Aile ve Nikahın Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Evlilik Okulu Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' açılış programında yaptığı konuşmada, aile'nin toplumun bel kemiği olduğunu vurguladı. 'Aile sağlam olursa, toplum sağlam olur; millet sağlam olur; insanlık da sağlam olur' dedi.

KAGEM, Aile ve Gençlik İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) Türk Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen bu özel seminerin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirildi. Erbaş, KAGEM'in ülke genelinde aile ve gençliğin güçlenmesi amacıyla teşkilatlar kurduğunu belirtti.

Erbaş, 2018 yılında düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde aile konusuna odaklandıklarını ifade ederek, bu konunun sadece bir haftayla sınırlı kalmadığını, aylarca süren farkındalık etkinlikleri yapıldığını aktardı. Ayrıca, aile önemini vurgulayan yayınlar hazırladıklarını ve çocuk ile gençlik dergileri çıkardıklarını da belirtti.

2025'in Aile Yılı İlanı ve Nikah Vurgusu

Erbaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesine de dikkat çekti. Nüfus artışında yaşanan düşüşe vurgu yapan Erbaş, 'Artık aile başına düşen çocuk sayısı çok düştü ve hızlı bir şekilde gerileme gözlemleniyor. Bu sebeple, acil tedbirler almamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbelerinde aile konusunu sıkça işlediklerini ve gençlerin, yaşları geldiğinde evlenmeleri için imkanlar oluşturma noktasında çalıştıklarını belirtti. Hazreti Muhammed'in nikah konusundaki Hadis-i Şerif'ine de değinen Erbaş, 'Nikah, Efendimizin en önemli sünnetlerinden bir tanesidir. Nikah, benim sünnetimdir, kim nikahtan uzak olursa benden değildir.' dedi.

Erbaş, Müslüman bir toplum olarak 'nikahsız birliktelik' ifadesini reddettiklerini ve tarafların evliliklerin kolaylaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) Türk Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonunda, "İki İnsan...

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) Türk Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonunda, "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerlerinin açılış programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2) ve TDV Genel Müdürü İzani Turan (sağda) katıldı.

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) Türk Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonunda, "İki İnsan...

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) Türk Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonunda, "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerlerinin açılış programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2) ve TDV Genel Müdürü İzani Turan (sağda) katıldı.

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