Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençleri İlim Faaliyetlerine Çekmek Görevimiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Bizim vazifemiz, gençlerimizi, çocuklarımızı ilmi faaliyetlerin içerisine çekmek ve doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak," dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 50. yılını doldurduğunu hatırlatarak, vakfın kuruluş tarihi olan 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Külliye'de Uluslararası Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri Töreni'nin gerçekleştirileceğini belirtti.

Prof. Dr. Erbaş, İSAM’ın Diyanet İşleri Başkanlığının kalbinin attığı yer olduğunu ifade etti. "İSAM'ın açıldığı ilk halini biliyorum. O günden bugüne 40 yılı aşkın bir süre geçti ve geldiğimiz nokta, hamd etmemizi gerektiren bir nokta. 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi burada hocalarımızın emekleriyle, gayretleriyle gerçekleşti," diyerek önemli bir gelişmeye vurgu yaptı.

Son günlerde vizyona giren "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi hakkında görüşlerini paylaşan Erbaş, filmin İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlattığına dikkat çekerek, "O hikayenin seyri insana ferahlık, mutluluk veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmaları bugüne kadar her alanda devam etti, bugün de yine çeşitli alanlarda devam ediyor," şeklinde konuştu.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde ve dışında mazlumlara yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, "Onlardan aldığımız dualarla bugün ayaktayız. Bizim ecdadımızdan bize mirastır. Nerede bir mazlum, nerede bir fakir fukara varsa, oraya ulaşmak ve oraya hayrı hizmetleri götürmek, eğitim hizmetlerini ulaştırmak bizim ecdadımızdan miras aldığımız çok önemli bir faaliyet alanıdır," ifadelerini kullandı.

İlimin İslam medeniyetinin temel direği olduğunu vurgulayan Erbaş, "Gençlerimizi, çocuklarımızı ilmi faaliyetlerin içerisine çekmek ve doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak bizim görevimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat kanununda bir tanım var; toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet, ahlak konularında doğru bilgiyi topluma ulaştırmak," diyerek misyonlarına dikkat çekti.

Programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İslam Ansiklopedisi'nin madde yazarları katıldı.