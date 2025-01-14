Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac ve Umre Fuarı’nı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Fuarı’nda

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde'de düzenlenen 2025 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarını ziyaret etti. Erbaş, burada vatandaşların hac farizasını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için özveriyle çalışacaklarını ifade etti. "2025 yılı ve sonraki yıllarda da vatandaşlarımızın en güzel bir şekilde hac farizasını yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz," dedi.

Fuarın Önemi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen fuara, 175 ülkeden temsilcilerin katıldığını belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da bir stant açarak, 40 yıllık deneyimlerini tanıtma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Erbaş, fuarda yaptığı açıklamada, "Açılışını yaptığımız fuarda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladık. Bu yıl 85 bin vatandaşın haccını daha nitelikli bir şekilde yapmaları için hazırlıklara başladık," diye konuştu.

Ödüller ve Gelecek Hedefleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 yılında "Hacılarına en fazla hizmet çeşitliliği sunan hac organizasyonu" dalında birincilik ödülü aldığını hatırlatan Erbaş, 2024’te ise en disiplinli hac organizasyonu kategorisinde ödüllendirildiğini ifade etti. Gelecek dönemde eksiklikleri tamamlayarak, hacıların Türkiye’ye memnuniyetle döneceğini belirtti.

Tanıtım Çalışmaları

Fuarın 4 gün süreceğini ifade eden Erbaş, Türkiye olarak iyi bir tanıtım yapacaklarını vurguladı. Ziyaretinde Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen 2025 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen 2025 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nı ziyaret etti.