Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da Kur'an Kursu Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu ilinde düzenlenen Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışında önemli mesajlar verdi. Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in Önemi

Açılış töreni, Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Erbaş, burada birçok gencin Kur'an-ı Kerim'i hıfz edeceğini ifade etti. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e verilen en büyük mucize olduğunun altını çizen Erbaş, "Peygamber Efendimiz veda hutbesinde, 'Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız.' demiştir. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı, diğeri ise Resulünün sünnetidir." şeklinde konuştu.

Kur'an'ı Öğretmek İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Erbaş, Peygamberin bu vasiyetini yerine getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz. Kur'an kursumuz, bu amacımıza hizmet edecek bir mekan olacaktır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Mekanın Bereketi

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Efendimiz, 'Kur'an okunan bir yerde melekler kanatlarını gererler ve sürekli rahmet yağdırırlar' buyuruyor. İşte bu mekan, meleklerin rahmet yağdıracağı bir yer haline geldi." Kur'an-ı Kerim hıfz edilen, okunan yerlerin bereket ve rahmet getireceğini vurguladı. "Rabbim hayırlı, uğurlu eylesin." dedi.

Açılışın ardından Erbaş, kurs binasını gezerek bilgi aldı. Törene, Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve diğer ilgililerin katıldığı belirtildi. Ayrıca Erbaş, Akyazı Uhut Camisi'nde de cemaatle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'ndeki Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Erbaş, burada protokol üyelerince karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'ndeki Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Erbaş, burada protokol üyelerince karşılandı.