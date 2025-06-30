Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da Yaz Kur'an Kurslarının Açılışını Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da Yaz Kur'an Kursları Açılışını Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'na katıldı. Programda konuşan Erbaş, "Ders materyalleri konusunda teknolojik imkanlardan azami derecede istifade ediyoruz. Gerek mekan gerek materyal olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kuran Kurslarının Önemi

Açılış programı, Mustafa Karaca adlı öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ayrıca çocuklar tarafından "Ekmek ve Şükür" adlı bir piyes ve çeşitli gösteriler sergilendi. Erbaş, ülke genelinde 90 bin cami ve 30 bini aşkın Kur'an kursuyla her yaz tatilinde çocukların camilerle buluşmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Erbaş, "Bizler yaz Kur'an kurslarımızla kendini ve Rabb'ini bilen, Peygamber'ini tanıyan, kendisiyle barışık, iyiliğin peşinden koşan iyi insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın iman ve salih amel şuuruna sahip erdemli bir insan olmalarını hedefliyoruz" diyerek eğitim programlarının önemini vurguladı.

Teknolojik İmkanlarla Güçlendirilmiş Eğitim

Erbaş, ders materyallerinin hazırlanmasında çocukların seviyesinin, ilgisinin ve beklentilerinin dikkate alındığını belirtti. "Şimdi ülkemizin her bir köşesinde binlerce camimiz ve görevlimizle, Kur'an kurslarımız ve öğreticilerimizle, büyük heyecan içerisinde yavrularımızın camilerimize gelişini bekliyoruz" dedi.

Bunların yanı sıra, ebeveynlere de seslenen Erbaş, "Bu kursun önemini ve çocuklar için ne ifade ettiğini onlara hissettirmeliyiz. Anne ve babalar olarak bizler, çocuklarımızın iyiliği için emek ve çaba sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Değerler Eğitiminin Önemi

Değerler eğitimine de değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller, tarihine, kültürüne ve değerlerine uzak kalacaktır. Bu noktada yaz Kur'an kurslarımız bizim için son derece değerli bir fırsattır" dedi. Bu kursların, çocukların fıtratlarını muhafaza etmeleri, Kur'an'ın hayat veren ilkeleri ve Peygamberimizin örnek ahlakıyla buluşmaları için bir platform sunduğunun altını çizdi.

Erbaş, eğitim süreçlerinde öğreticilerin çocuklara karşı daima nazik ve güler yüzlü olmalarını önererek, çocukların eğitimdeki etkisinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca program sonunda Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ve diğer katılımcılar da yer aldı.

Programın ardından Erbaş, öğrencilerin ebru çalışmalarını inceleyerek onları tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Serdivan İlçe Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katıldı. Erbaş'ı burada çocuklar çiçekle karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Serdivan İlçe Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katıldı. Erbaş'ı burada çocuklar çiçekle karşıladı.