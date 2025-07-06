Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta Yeni Kur'an Kursunun Açılışını Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'taki Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nu Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta gerçekleştirilen "Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Açılış Programı"na katıldı. Programda, Türkiye genelinde 2 bine yakın Kur'an kursu bulunduğunu ve 100 bin civarında hafızlık yapan öğrenci sayısının mevcut olduğunu belirtti.

Erbaş, her yıl hafızlık yapan öğrencilerden 15 ile 20 bininin icazetname aldığını açıkladı. Açılışı yapılan Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda, geleceğin anneleri arasında Hazreti Haticeler, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep ve Hazreti Fatıma gibi değerlerin öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Aileni Korumak, Kadınla Başlar

Erbaş, aile yapısının güçlü olmasının temelinin kadınlardan geçtiğini ifade ederek, "Anneler, cennet onların ayakları altındadır. Bu yüzden biz anneleri iyi yetiştirmeliyiz." dedi.

Bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Erbaş, ailenin sağlam olmasının toplumun sağlam olmasına bağlı olduğunu belirtti. "Ailenin temel direği kadınlarımızdır," diyen Erbaş, annelerin çocukların yetiştirilmesinde büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Kur'an Kurslarının Önemi ve Hedefleri

Erbaş, öğrencilere Kur'an'ın önemini vurgulayarak, "Kur'an hayat rehberidir ve insanlık için en büyük nimettir," ifadelerini kullandı. İslam askerlerinin vasfının, savaşta bile masumlara dokunmamak olduğunu ekledi. Ayrıca, sadece Kur'an'ın değil, tüm kutsal kitapların da incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Vali Birol Ekici ise, açılışı yapılan Kur'an kursunun çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın şehirde eğitime yönelik önemli adımlar attığını belirtti. Şırnak'a yapılan yatırımlar sayesinde, eğitim kalitesinin artırılmasının hedeflendiği de vurgulandı.

Program Katılımcıları

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Müftüsü Orhan Örnek, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve diğer yerel yetkililer katıldı. Törende, kurdele kesimi sonrası yeni Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar kurs binasını gezdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2), Silopi ilçesinde yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Erbaş'a, Vali Birol Ekici (sol 3), AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar (sol 2) ve MHP İl Başkanı Koçero Saluci (solda) eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2), Silopi ilçesinde yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Erbaş'a, Vali Birol Ekici (sol 3), AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar (sol 2) ve MHP İl Başkanı Koçero Saluci (solda) eşlik etti.