Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim Vurgusu: 'Yücelişimiz Kur'an ile Mümkün'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Gücünü Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katıldı. Konuşmasında, İslam ümmetinin yücelişinin Kur'an-ı Kerim'e sarılmakla mümkün olduğunu belirtti. "Çünkü Kur'an yüceltir. Kur'an'ı ihmal ettiğimiz asırlarda alçaldık, düştük ve gerilerde kaldık," ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'e Sarılmalıyız

Erbaş, yarışmanın yapıldığı Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'in kaydedilişiyle ve korunmasıyla mucize bir kitap olduğunu" vurguladı. "Dünyada Kur'an-ı Kerim gibi korunan başka bir kitap yok. Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşan başka bir kitap yok," dedi.

Dünyada milyonlarca hafız olduğunu hatırlatan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in sadece korunmuşluğu ile değil, aynı zamanda dünyayı aydınlığa çıkaran bir kitap oluşuyla da 'mucize bir kitap' olarak tanımlandığını belirtti.

Gelecek Nesli Kur'an ile Yetiştireceğiz

Erbaş, "Kur'an'ı anlamak her şeye değecektir" diyerek, çocuklara ve gençlere Kur'an'ı yalnızca okumayı değil, aynı zamanda anlamayı da öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Geleceğin gençlerini, Kur'an'ı rehber edinmiş şekilde yetiştirmeye kararlıyız.

“4-6 yaş Kur'an ile tanışma programımızdan 1,5 milyon çocuğumuz mezun oldu. 1325 noktada Diyanet Gençlik Merkezlerimizi kurduk; amacımız gençleri Rabbimizle, Peygamberimizle ve Kur'an'la tanıştırmak,” diyerek, Kur'an-ı Kerim'in gençlerin hayatındaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fırsatları Değerlendirmeliyiz

Erbaş, tüm okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veren öğretmenlerin olduğunu hatırlatarak, "Devletimiz, neslimizin Kur'an'ı tanıması için seçmeli Kur'an dersini okullara koydu. Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz," dedi.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve birçok davetli katıldı. İki gün sürecek yarışmaya, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarında birincilik kazanan 11 yarışmacı da katılıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, u yıl 10'uncusu Gaziantep Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na katıldı. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, u yıl 10'uncusu Gaziantep Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na katıldı. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.