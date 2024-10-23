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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı ve şehitlere rahmet diledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Terör Saldırısının Kınanması

Erbaş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şehitler ve Yaralılara Dilekler

Başkan Erbaş, saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralananlar için ise acil şifa diledi. Ayrıca tüm TUSAŞ ve savunma sanayii personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teröre Karşı Mücadele Vurgusu

Erbaş, açıklamasında Yüce Allah’tan ülkeyi ve milleti korumasını dileyerek, "Milletimize, devletimize ve insanlığa düşman olan terör örgütlerine lanet olsun" dedi.

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