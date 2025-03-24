Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da İslam ve Barış Üzerine Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada Gazze'deki olayları kınadı ve İslam'ın barış mesajlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da İslam ve Barış Üzerine Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da düzenlenen konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde devam eden olaylar ile ilgili olarak "çocuk, yaşlı demeden Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların 1000 sene önce yaptığı işgali ve katliamı bu sefer torunları yapıyor" ifadelerini kullandı.

Programının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret eden Erbaş, daha sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Konferans Salonu'nda "İslam'ın rehberliğinde bilgiden bilince" başlıklı konferansa katıldı. Burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları ve insanlık suçlarını kınadı. Erbaş, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erbaş, İslam'ın yeryüzünde iyilik ve barışı hakim kılmak için var olan bir din olduğunu belirterek, "Bütün peygamberler yeryüzüne barışı getirmek için görevlendirilmişlerdir" dedi. Ayrıca, bu yıl Ramazan için belirlenen "İyilik" temasının önemini de vurgulayarak, bu mesajın en iyi şekilde yansıtılmasının önemli olduğunu söyledi.

Programa, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve il protokolü de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programı kapsamında geldiği Tekirdağ Valiliği'nde öğrenciler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programı kapsamında geldiği Tekirdağ Valiliği'nde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programı kapsamında geldiği Tekirdağ Valiliği'nde öğrenciler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programı kapsamında geldiği Tekirdağ Valiliği'nde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

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