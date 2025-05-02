Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da İslam'ın Kardeşliğini Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana Merkez Camisi'nde Hutbe Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya'nın Viyana Merkez Camisi'nde cuma namazında hutbe irat etti. Erbaş, okuduğu hutbede İslam'ın insanları kardeş kıldığını vurguladı.

Camilerin İslam Medeniyetindeki Önemi

Erbaş, camilerin İslam medeniyetinin kalbi olduğunu belirterek, "Camiler, yalnızca Allah'a kul olmanın, sadece O'nun huzurunda eğilmenin hazzını hissettiğimiz mukaddes mekanlardır" dedi. Ayrıca, birlik ve beraberliğin sağlanması için insanların birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

İslam'ın Kardeşlik Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı, hutbesinde "Allah ve Resulüne itaat edin, birbiriniz ile çekişmeyin"evlerinden tüm dünyaya karşı sorumluluklarının bulunduğunu hatırlattı.

İslam'ı En Güzel Şekilde Temsil Etme Mesuliyeti

Erbaş, Müslümanların en büyük sorumluluklarının yeryüzünde iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. İslam’ı güzel yaşamanın ve temsil etmenin önemine değindi.

Güzel Ahlak ve İslam’ın Temsili

“Bizi gören 'İslam ne güzel bir inanç' desin" diyen Erbaş, insanların yaşantılarıyla İslam’a ilgi uyandırmaları gerektiğini vurguladı. Hutbe, sevdiklerimize bırakacağımız mirasın güzel ahlak olduğunu belirterek sona erdi.

Peygamber'in Nasihatiyle Hutbe Tamamlandı

Erbaş, hutbesini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın nasihatiyle tamamladı: "Mümin, kendisiyle dostluk kurulabilen insandır." Hutbenin ardından, Diyanet İşleri Başkanı, cuma namazını da kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya'da hutbe irat edip, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya'da hutbe irat edip, cuma namazı kıldırdı.